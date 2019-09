Blaue Länderchefs: "Strache ist nicht mehr zu halten"

„ Wahltag ist Zahltag und Dankbarkeit keine politische Kategorie“, sagen Funktionäre am Wahlabend. Was sie damit meinen, wird am blauen Montag offenkundig. Am Tag, an dem die Freiheitlichen aus Tradition eigentlich ihre Türen geschlossen halten, hält sich keiner mehr mit seiner Meinung zurück. Und die ist nach dem Minus von 10 Prozentpunkten und dem Verlust von 21 Mandaten im Nationalrat plötzlich einhellig und eindeutig.