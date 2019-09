FPÖ in Opposition: Kickl starker Mann, Hofer Nationalratspräsident

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky kündigt an, es werde zu einer „Wähler-Rückholaktion“, zu einer „Neuordnung der Partei“ kommen. Und es soll Richtlinien geben, wie es sich zu verhalten gelte und Spesen abgerechnet werden. Das alles muss schnell gehen, denn die nächsten Wahlen sind in wenigen Wochen. Noch heuer in der Steiermark – 2020 gilt es Landtagswahlen im Burgenland und in Wien zu schlagen. Wer in Wien die FPÖ anführen wird, das ist das Gesprächsthema an diesem schwarzen Abend für die Blauen. Neben dem Déjà-vu, das viele Funktionäre haben.

Sie erinnern sich an Haider. An seinen Erfolg, an Knittelfeld, die Spaltung der FPÖ 2005 und die Wahl 2008. Fast auf den Wahltag genau am 28.9. vor elf Jahren erreicht die FPÖ unter Heinz-Christian Strache 17,5 Prozent. Sein Konkurrent ist damals Jörg Haider und das „ Bündnis Zukunft Österreich“ (10,7 Prozent). Elf Jahre später sind die Freiheitlichen unter dem Niveau von 2008. Und sie machen das, was sie kennen und können. Sich auf sich und einen Gegner einschwören. „Lass Kurz nur eine Regierung machen mit den Grünen. In spätestens zwei Jahren ist Türkis-Grün wieder Geschichte, und wir sind wieder da“, heißt es an jedem Tisch bei Gulasch und Bier.