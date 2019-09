Strache-Fans stinksauer: "Sei endlich mal ruhig"

Norbert Hofer hielt sich am Wahlabend noch bedeckt, was die Zukunft von Heinz-Christian Strache betrifft. Auf der Facebook-Seite des ehemaligen Parteichefs war von Zurückhaltung dagegen keine Spur mehr. Dort ließen enttäuschte FPÖ-Wähler ihrem Frust freien Lauf. Und der richtete sich am Wahlabend ganz eindeutig gegen Strache selbst, der bisher so sehr auf seine treue Facebook-Community mit knapp 800.000 Fans zählen konnte.

"Sei endlich mal ruhig für längere Zeit", war da noch eine der netteren Wortmeldungen. "Danke Herr Strache für dieses miserable Wahlergebnis", oder "Raus mit dem Schmarotzer Strache!", hieß es da mitunter.

Oder etwas differenzierter: "Ganz ehrlich? Wegen HC haben wir diese Scheiße wo wir jetzt sind! Und dann wird von der eigenen Partei sein Posting geteilt? (Anm. d. Red. Strache rief am Sonntag zur Wahl auf und warnte vor Schwarz-Grün) Er sollte aus meiner Sicht gar nichts mehr hinzufügen und schauen, dass er sein Leben in den Griff bekommt!"

"Habe Strache immer die Stange gehalten, habe ihm auch das Ibiza-Video verziehen weil er reingelegt wurde. Aber mit der Spesenaffäre war er endgültig unten durch bei mir."

Soziale Medien sind für ihren ruppigen Ton bekannt. Was sich am Wahlabend auf Heinz-Christian Straches Facebook-Seite abspielte, könnte dennoch nur ein Vorspiel dafür gewesen sein, was ihm diese Woche blüht. In den kommenden Tagen wollen die Parteigremien über den Parteiausschluss von Strache beraten.

Einen Rückschlag musste Strache gestern bereits hinnehmen. Aufgrund des schlechten FPÖ-Ergebnisses in Wien dürfte sich für seine Frau Philippa wohl kein Mandat im Nationalrat ausgehen (mehr dazu hier).

Dem Vernehmen nach wollte Heinz-Christian Strache noch am Wahlsonntag in der Hofburg auftreten, er sagte aber in letzter Sekunde ein Interview mit Servus TV ab, wie ranghohe FP-Funktionäre dem KURIER verrieten.