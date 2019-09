Steirische FPÖ prescht vor: "Straches Karriere vorbei"

Nach dem Wahldebakel wird immer mehr Kritik an dem wegen des Ibiza-Skandals zurückgetretenen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache laut. "Hätte Strache nach Ibiza das gleiche getan wie Gudenus, wäre uns das erspart geblieben", sagte der niederösterreichische FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl. Gudenus war direkt nach Ibiza aus der FPÖ ausgetreten.

Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek sprach sich als erster offen für den Parteiausschluss Straches aus, wenn sich die Vorwürfe in der Spesenaffäre erhärten sollten. "Wenn das stimmt, sehe ich keine andere Möglichkeit. So leid es mir tut."

Noch deutlicher wurde Hannes Amesbauer, der für die steirischen Blauen wieder in den Nationalrat einziehen wird und mit Blick auf den Spesenskandal laut ORF sagt: "Was die politische Karriere des HC Strache betrifft, die ist sowieso vorbei." In der Kleinen Zeitung meinte Amesbauer schon gestern Sonntag: " Strache ist nicht mehr zu halten."