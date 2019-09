Erstes türkis-blaues Baby – und seine Eltern mitten im Wahlkampf

Es ist da: das Baby des türkis-blauen Paares Johanna Jachs ( ÖVP) und Hannes Amesbauer ( FPÖ). Und es ist "gekommen wie bestellt", sagt die junge Mutter lachend. Am 1. August wurde die gemeinsame Tochter, Franziska, geboren. Drei Wochen hatten sie zu dritt Zeit als Familie - dann startete der Wahlkampf.

Seither sind die beiden - mehrere Hundert Kilometer voneinander getrennt - täglich im Einsatz. Jachs tritt für die ÖVP in Oberösterreich auf Listenplatz 4 und im Wahlkreis Mühlviertel auf Platz 1 an. Amesbauer ist FPÖ-Spitzenkandidat in der Steiermark.

Koalition zerbrach, Beziehung hielt

Kennengelernt haben die beiden Abgeordneten einander noch zu Zeiten von Türkis-Blau 2017 im Nationalrat. Die Ibiza-Affäre und das Platzen der Koalition hat das Paar überstanden - obwohl Jachs und Amesbauer eingestehen, "recht unterschiedliche Ansichten" dazu gehabt zu haben.

Politik sei in der Beziehung aber kein großes Thema. "Wir haben uns verliebt, da spielt die Parteifarbe keine Rolle", sagt Amesbauer. "Und unsere Tochter wird ihren eigenen Weg gehen", ist der Freiheitliche überzeugt.