Medienanwalt: "Man kann davon ausgehen, dass Strache die Seite gehört“

Was für Strache spricht

„Es sprechen gute Gründe dafür, dass Strache die Seite fb.com/HCStrache gehört“, sagt Anderl, „er ist aufgrund seines Namensrechts der primär Berechtigte, er hat die stärksten Rechte“. Anderl kommt aufgrund folgender Indizien zu diesem Schluss:

"Alleine, dass die Seite seinen Namen trägt, spricht für ihn", so der Anwalt. Relevant sei auch, „wer entscheidet, was dort veröffentlicht wird und was nicht.“ Aktuell sieht man auf Facebook, dass 9 Personen aus Österreich Zugriff auf die Seite haben. 2015 erklärte die FPÖ, dass „ Strache den Großteil der Beiträge selbst verfasst“ (auf der FPÖ-Homepage ist diese Aussendung übrigens nicht mehr abrufbar). Wenn Strache von Anfang an die Hoheit über den Inhalt hatte - quasi "Chefredakeur" war -, spricht das als Indiz auch dafür, dass die Seite ihm zugeordnet ist, meint Anderl.

Strache selbst erklärte gegenüber ORF-Anchor Armin Wolf: "Die HC Strache Seite war immer meine Facebookseite. Und die Administration unterliegt natürlich mir persönlich bzw. den von mir zusätzlich eingesetzten Administratoren!"