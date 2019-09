Offenbar kein Nationalratsmandat für Philippa Strache

Dem Vernehmen nach wollte Heinz-Christian Strache noch am Wahlsonntag in der Hofburg auftreten, er sagte aber in letzter Sekunde ein Interview mit Servus TV ab, wie ranghohe FP-Funktionäre dem KURIER verrieten. Seine Frau Philippa dürfte wegen des schlechten Wahlergebnisses in Wien gar nicht ins Parlament einziehen.

Die Freiheitlichen verloren in der Hauptstadt knapp acht Prozent, fielen auf 13,2 Prozent zurück (2017: 21,3 Prozent). Philippa Strache kandidierte für die FPÖ Wien auf Listenplatz drei, ein Einzug in den Nationalrat dürfte sich daher Stand jetzt nicht mehr ausgehen.

Ob der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache aufgrund der Spesen-Affäre aus der Partei ausgeschlossen wird, wollen die Parteigremien in den nächsten Tagen beraten. Hofer selbst wollte sich zur Causa heute noch nicht äußern: "Es ist heute nicht der Tag, wo man solchen Dingen nachgeht."