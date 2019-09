FP-Vilimsky fordert Neustart: "Kein Auftrag für Regierungsbildung"

Er war der einzige, der sich in der Parteizentrale den Medien stellte. Die Spitzenkandidaten Norbert Hofer und Herbert Kickl werden dem Vernehmen nach erst gegen 22 Uhr in einem Lokal im Wiener Prater erwartet.

Und FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky nützt seinen ersten TV-Auftritt gleich für einen ordentlichen Rundumschlag: Angesichts der ersten Hochrechnungen fordert er einen Neustart für seine Partei. Man müsse "neue Gesichter in verantwortungsvolle Rollen holen" , sagte er am Sonntag in einer ersten Reaktion. Zudem müsse man nun eine "Wählerrückholaktion" starten, die sicher nicht wieder zehn Jahre dauern werde. Bei der kommenden Koalition sei ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Zug. Das Ergebnis sei jedenfalls kein Auftrag für eine Regierungsbildung.

"Es enttäuscht mich auf der einen Seite", kommentierte Vilimsky die Verluste für die Freiheitlichen. Allerdings zeige es auch, dass die "rot-weiß-rote Wählerburg uneinnehmbar" sei. Parteichef Norbert Hofer und der geschäftsführende Klubobmann Herbert Kickl hätten sich als Doppelspitze "hervorragend bewährt". Das voraussichtliche Wahlergebnis zeige aber auch, "dass wir einen Neustart machen müssen", so Vilimsky.

FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer, der 2015 zum Rückzug gezwungen wurde und die Partei seitdem quasi als teilnehmender Beobachter begleitet, forderte gar eine "Art Neugründung".