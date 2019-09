FPÖ will Strache aus der Partei ausschließen

Immer mehr fordern den Parteiausschluss von Strache – und zwar gleich in der Woche nach der Wahl. Unabhängig vom Wahlergebnis und unabhängig von behördlichen Ermittlungen. Begründung: „Er schadet der Partei.“ Andere knüpfen Straches Partei-Aus an eine Bedingung. „Er kann nach allem, was wir jetzt wissen, nicht mehr für die FPÖ in Wien kandidieren. Auch wenn er das noch so will. Wenn er tatsächlich mit einer eigenen Liste antreten will, dann ist er weg. Dann ist der Heinz Geschichte.“