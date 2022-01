Bis zu 30.000 Euro: Wann welche Strafen drohen

Aus Sorge vor der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante hat die gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (Gecko) am Donnerstag weitere – strengere – Coronavorschriften beschlossen. So muss die 2-G-Pflicht im Handel nun kontrolliert werden, außerdem ist eine Maskenpflicht im Freien vorgesehen. Auch beim Kontaktpersonenmanagement gibt es Änderungen, damit das Funktionieren der kritischen Infrastruktur nicht gefährdet wird.

Doch wie soll das alles genau ablaufen? Wer kontrolliert und welche Strafen drohen? Der KURIER hat erste Details.

Strafen im Handel nach Gastro-Vorbild



Ab 11. Jänner wird es eine 2-G-Kontrollpflicht im Handel geben. An „Interaktionspunkten“, also etwa beim Eingang oder spätestens beim Bezahlen an der Kassa muss verpflichtet kontrolliert werden. Ausgenommen davon sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie etwa Supermärkte.

Ob 2-G von den Betrieben überprüft wird, können Gesundheitsbehörden und Polizei stichprobenartig kontrollieren. Gestraft werden soll weitgehend analog zur Gastronomie bzw. Hotellerie. Unternehmen drohen im Falle des Augenzudrückens Strafen von bis zu 30.000 Euro. Verstoßen Kunden gegen die Zugangsregeln, kann das diese bis zu 1.450 Euro kosten.

Und diese Strafen sollen ab dem 3. Februar noch erhöht werden, darauf hat man sich bereits geeinigt – wie hoch, ist aber noch nicht bekannt. Ab diesem Datum wird es auch möglich sein, bei groben Vergehen gegen COVID-Maßnahmen temporäre Betretungsverbote – also etwa die Schließungen von Geschäften oder Lokalen – zu verhängen.

Apropos 2-G: Als geimpft gilt man ab 1. Februar nur mehr sechs Monate lang nach dem zweiten Stich, statt bisher neun Monate. Eine einmalige Impfung mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson reicht jetzt schon nicht mehr für den Grünen Pass.