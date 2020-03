Big Data: „Vorsicht, sonst lassen sich wohl einige nicht mehr testen“

Will die Regierung etwa mein Handy anzapfen? Diese Befürchtung kursiert, seit Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) diese Woche meinte, es werde geprüft, was in Sachen „ Big Data“ in Österreich zur Bekämpfung des Coronavirus möglich sei. In welche Richtung es gehen soll – dazu gibt es am Samstag auf KURIER-Anfrage keine Stellungnahme.

Die grüne Justizministerin Alma Zadić nimmt der Debatte etwas Zündstoff, und sagt ganz klar: „Eine individuelle Überwachung wollen wir weder jetzt noch in Zukunft.“ Kein Mitglied der Bundesregierung hielte einen solchen Einschnitt in die persönliche Freiheit für notwendig, betont sie.