Corona-Kranke per Handy verfolgen? "Es gibt ein Grundrecht auf Datenschutz"

Kann Tracking tatsächlich hilfreich sein im Kampf gegen die Ausbreitung von Corona?

Personenbezogenes Tracking hat nichts zu tun mit der Bereitstellung anonymisierter Daten. Was jetzt passiert: Hier wird nicht Andrea Jelinek verfolgt, sondern geschaut wird nur, ob sich das Handy mit dem Code XY in den vergangenen 24 Stunden zusammen mit anderen 20 Handys irgendwo befunden hat. So kann man schauen, ob die Maßnahmen wirken. So kann man sehen, wie viele Handys gerade eingeloggt sind. Früher waren am Stephansplatz sicher an die 7.000 Handys eingeloggt, heute werden es dort halt nur an die 15 oder so sein. Es soll auch nichts anderes sein, als festzustellen, wo sich vielleicht viele Menschen aufhalten. Und das soll ja das Ziel sein: Es soll keine großen Gruppen geben. Aber das alles hat nichts mit personenbezogenen Daten zu tun.

Wie stehen Sie zum Vorgehen Israels, dessen Geheimdienst die Handydaten von Corona-Infizierten erhält?

Was in Israel legal ist, ist eine Sache. In Österreich schauen die Dinge anders aus. Wir haben einen anderen Zugang, die juristische Lage ist ganz anders.

Oder wäre ein Vorgehen wie in Südkorea denkbar? Dort werden Patienten mittels einer App rund um die Uhr getrackt und bestraft, wenn sie die Wohnung verlassen. Dort werden Menschen auch per SMS darüber informiert, wenn sie sich einem Viertel nähern, in dem viele Corona-Fälle registriert sind.