Was kommt nach Corona? Über politische Folgeerkrankungen

Asien hat es, etwa China bei den Uiguren, vorgemacht; Südkorea zeigt nun, wie mächtig Big Data in der Coronabekämpfung ist: Mittels verschiedener Methoden (siehe unten) konnte das durchtechnologisierte Land die Ansteckungsraten in den Griff bekommen.

Wer nun gegen einen Einsatz hierzulande argumentiert, wird einen schweren Stand haben: Die staatliche Überwachung der Handydaten von Infizierten kann mithelfen, früher zu einer Art Normalität zurückzukehren. Welcher in die eigenen Wände verbannte Europäer würde hier laut widersprechen?

Zu beobachten ist auch in Europa ein forscher, in dieser Konsequenz unbekannter Machteinsatz des Staates: Dass Regierungen aller politischen Einfärbungen in Europa derart durchgreifen, gilt als das einzig wirksame Gegenmittel gegen das Coronavirus.