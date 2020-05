Beamte machen für mehr Geld mobil

Der Unmut der Beamten über die Regierung breitet sich aus: Nach den Dienststellenversammlungen der AHS- und BMHS-Lehrer am Donnerstag versammelten sich am Freitagvormittag österreichweit rund 10.000 Finanzbeamten als Zeichen des Protests. „Unsere Mitarbeiter sind wirklich verärgert, vor allem wegen der Biennien-Geschichte“, sagt Herbert Bayer, Vorsitzender der GÖD-Finanzgewerkschaft, zum KURIER.

Wie berichtet hatte Beamtenministerin Gabriele Heinisch-Hosek damit geliebäugelt, den Beamten die automatischen Gehalts-Vorrückungen einmalig auszusetzen – in der Hoffnung, damit Druck in der Lohnrunde aufbauen zu können. Den von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) angedrohten „Wirbel“ samt Bus-Blockade der Wiener Innenstadt wollen die Beamtengewerkschafter unterstützen, sagt Bayer: „Wir würden an vorderster Front mittun.“