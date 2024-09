Wollen "Zwietracht säen": Schallenberg warnt vor "Weltuntergangspropheten"

Außenminister Alexander Schallenberg warnt nicht zuletzt angesichts der Nationalratswahl vor "Weltuntergangspropheten". Von diesen gebe es ganze Legionen rund um den Globus. "Ihr Ziel ist es, Zwietracht zu säen". Österreich sei da keine Ausnahme, sagte der ÖVP-Minister am Donnerstagabend in New York vor der UN-Vollversammlung mit explizitem Verweis auf den Urnengang am Sonntag. "Auch in meinem Land bieten politische Kräfte verlockende, aber falsche Lösungen an."

"Sie wiederholen absichtlich die Narrative jener Kräfte, die versuchen, unsere offenen sowie pluralistischen Gesellschaften zu schwächen und die gegen ein starkes und geeintes Europa arbeiten", erklärte der Außenminister in seiner Rede bei der 79. Generaldebatte im UN Head Quarter, ohne die damit gemeinten Parteien direkt beim Namen zu nennen. "Um dem entgegenzuwirken, brauchen wir eine starke Mitte", erinnerte die Wortmeldung des Außenministers in Folge durchaus an Wahlkampfslogans der ÖVP.