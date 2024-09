Warum von der UNO keine Lösung im Nahost-Krieg zu erwarten ist

Russland, um gegen die meisten von den USA vorgegebenen Initiativen zu stimmen. Umgekehrt läuft es ebenso. China enthält sich meist der Stimme, tendiert aber in der UNO, wo es selbst allmählich eine immer gewichtigere Rolle einnimmt, oft in Richtung Moskau.

Reform des Sicherheitsrats kommt nicht voran

Wichtige Entscheidungen - sei es in Frage des Ukrainekrieges oder in Nahost - lassen sich wegen der gegenseitigen Vetos nicht durchbringen. An einer Reform des UN-Sicherheitsrates wird gearbeitet, sie scheiterte aber bisher an den gegenseitigen Blockaden.

Aller Augen richten sich dieser Tage vor allem auf Benjamin Netanjahu. Unmittelbar vor dem ersten Jahrestag des Hamas-Massakers vom 7.Oktober wird der israelische Premier vor der Vollversammlung sprechen - inmitten der Eskalation der Kämpfe im Süden des Libanon und im Norden Israels.

Bei seiner Betonung auf das Recht Israels sich selbst zu verteidigen, gegen den Terror der Hamas im Gazastreifen und gegen die Raketen der schiitischen Hisbollah-Miliz, wird der israelische Regierungschef in der UNO neben US-Präsident Joe Biden nicht viele vorbehaltlose Unterstützer finden.

Auch Österreich ist auf einen vorsichtigeren Kurs eingeschwenkt. Bei der jüngsten UNO-Resolution vor einer Woche, die den vollständigen Abzug Israels aus den besetzten Palästinensergebieten forderte, enthielt sich Österreich der Stimme.

Selbst US-Präsident Joe Biden warnt vor einer weiteren Verschärfung der Lage, die den gesamten Nahen Osten in einen großen Krieg verwickeln könnte.