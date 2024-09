Nach israelischen Angriffen: Hisbollah verlor fast ihre gesamte militärische Führung

Einzig der militärische Kommandant der Hisbollah im Süden des Libanon, Ali Karaki , sei noch am Leben.

Schon Ende Juli hatte Israels Armee den Hisbollah-Kommandanten Fuad Schukr in Beirut aus der Luft getötet. Damit sei nun "fast die gesamte militärische Befehlskette" von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah ausradiert worden, schreibt die israelische Zeitung Jedi'ot Acharonot. All die getöteten Befehlsaber waren seit Jahrzehnten im Dienst.

Demnach soll sich Akil im Keller des Wohnhauses mit anderen Kommandanten der Hisbollah getroffen haben, um einen Großangriff auf Israel zu planen. Im Grunde befand sich somit die gesamte militärische Führung an einem Ort. Inzwischen hat die Hisbollah selbst bestätigt, dass neben Akil 14 weitere Kommandanten bei dem Luftangriff getötet wurden.

Die meisten der am Freitag getöteten Kommandanten, auch Akil selbst, waren direkt aus dem Krankenhaus gekommen, wo sie wegen Verletzungen behandelt worden waren, die sie durch explodierende Pager und Funkgeräte erlitten hatten. Die Kommandozentrale im Beiruter Keller sei zudem erst Tage zuvor eingerichtet worden.

All diese Demütigungen der vergangenen Wochen hätten deutlich gemacht, dass Israels Geheimdienste die Hisbollah unterwandert haben, sagte die Nahost-Expertin Lina Khatib vom britischen Thinktank Chatham House in den New York Times: "Noch nie gab es bei der Hisbollah eine solche Sicherheitslücke."

Jahrelang habe zwischen der Hisbollah und Israel eine Art "Balance der gegenseitigen Abschreckung" geherrscht; keine Seite traute sich, die andere abseits von symbolischen Luftschlägen im Grenzgebiet ernsthaft anzugreifen. Diese seit 18 Jahren bestehende Ära sei nun vorbei, so Khatib, und "einer Phase der einseitigen Überlegenheit Israels" gewichen.