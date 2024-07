Drohnenangriff auf Kommandanten

Es habe einen Drohnenangriff in Beirut auf einen ranghohen Kommandanten gegeben, der für den Beschuss der Golan-Höhen verantwortlich sei, teilte das Militär am Dienstagabend mit. Dieser Kommandant soll bereits in den 80er Jahren federführend an Aktionen beteiligt gewesen sein, wie in der ZIB berichtet wurde. Israel spreche von einer "faschistischen Gefahr für Israel", die den Vergeltungsschlag legitimieren soll.