Schüsse vor US-Botschaft in Beirut, Angreifer verletzt

Im Libanon sind an der US-Botschaft Schüsse gefallen. Wie die diplomatische Vertretung am Mittwoch auf X berichtete, sei in der Nähe des Eingangs das Feuer eröffnet worden. "Unser Sicherheitsteam der Botschaft, unsere Einrichtung und unser Team sind sicher", hieß es in einem Post weiter. Laut den libanesischen Streitkräften wurde ein mutmaßlicher Schütze verwundet, festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Es soll sich um einen syrischen Staatsbürger handeln.

Aus Sicherheitskreisen hieß es, dass bei dem Angriff ein Mitglied der Sicherheitskräfte der Botschaft verletzt worden sei. Die libanesische Armee habe die Umgebung nach weiteren Angreifern durchkämmt.