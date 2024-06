Wegen unsicherer Weltlage: Immer weniger Junge wollen Kinder kriegen

"In Zeiten von globalen Krisen und Unsicherheiten ist es verständlich, dass die Familienplanung besonders sorgfältig überlegt wird. Die Ergebnisse zeigen aber, dass der Kinderwunsch auch in herausfordernden Zeiten stark bleibt, was wiederum verdeutlicht, wie tief verwurzelt der Wunsch nach Familie in unserer Gesellschaft ist", erläuterte Andreas Obruca, ärztlicher Leiter des Kinderwunschzentrum an der Wien in Wien-Mariahilf.

Sorge um ungesunden Lebensstil

Zwei Drittel (67 Prozent) der Männer befürchten, dass immer mehr Frauen keine Kinder mehr haben möchten. Im Gegensatz dazu sorgen sich weniger als die Hälfte der Frauen (42 Prozent) darüber, dass immer mehr Männer keine Kinder mehr bekommen möchten. Darüber hinaus machen sich 44 Prozent der Männer Sorgen, dass Frauen heute unfruchtbarer sind als noch vor 20 Jahren.

Und wiederum 41 Prozent der Frauen machen sich Sorgen um die männliche Fruchtbarkeit. Auch über ein Drittel der Männer (40 Prozent) ist zudem besorgt, dass ihr Lebensstil ihre eigene Fruchtbarkeit negativ beeinflussen könnte.