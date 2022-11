„Der Vorsorgebedarf insbesondere für die junge Generation steigt“

Die Allianz Österreich hat in den vergangenen Jahren ihre Angebote im Bereich Gesundheitsvorsorge deutlich ausgebaut. Für Dr. Dragan Dokic, Experte für die Gesundheitsversicherung bei der Allianz Österreich, wurzelt die steigende Nachfrage nach einer guten Gesundheitsvorsorge nicht zuletzt in den Erfahrungen, die wir in der Pandemie gemacht haben und noch immer machen.

Es ist eine neue Sensibilität rund um das Thema Gesundheit entstanden. Woher kommt das wachsende Vorsorgebewusstsein der in Österreich lebenden Menschen?

Dragan Dokic: Die Corona-Pandemie und ihre Folgewirkungen haben uns als Gesellschaft stark gefordert und uns noch deutlicher vor Augen geführt, was wirklich wichtig ist: unsere Familie und unsere Gesundheit. Und Gesundheit wird bekanntlich dort geschaffen und gestärkt, wo wir spielen, lernen, arbeiten, lieben und leben. In unseren alltäglichen Lebenswelten also, wo auch die Allianz stark verankert ist. Wir haben mit einer umfassenden und glaubwürdigen Transformation von der Kranken- zur Gesundheitsversicherung hin den notwendigen nächsten Schritt getan, um unseren Kund:innen ein modernes Gesundheitsangebot am Puls der Zeit anzubieten. Das stetig zunehmende Gesundheitsbewusstsein unserer Kund:innen hat dazu geführt, dass wir unser Produktportfolio in den Bereichen Gesundheitsförderung, Prävention und Screenings deutlich gestärkt haben und laufend erweitern.

Welche Leistungen können im Rahmen einer Gesundheitsversicherung konkret in Anspruch genommen werden – gerade auch, wenn es um das Thema Vorsorge geht?

Kund:innen können beispielsweise von umfassenden Vorsorgechecks profitieren: von einer medizinischen Gen-Analyse über individuelle Gesundheitspläne mit personalisierten Empfehlungen zur Stärkung des Immunsystems bis hin zum Ernährungs-, Bewegungs- und Entgiftungskonzept. Im Bereich Telemedizin wird medizinische Beratung zu einer Vielzahl an Gesundheitsthemen via Dr. Chat rund um die Uhr per Whatsapp, Telegram oder Webchat leicht zugänglich gemacht. Darüber hinaus rücken wir auch das Thema mentale Gesundheit stark in den Fokus. Es ist uns ein großes Anliegen, zur Entstigmatisierung dieses Themas beizutragen. Bis zu 80 Prozent der psychischen Beschwerden haben ihren Beginn im Alter zwischen 14 und 25 Jahren. Um die mentale Gesundheit zu stärken, bieten wir niederschwellig sofortige, unkomplizierte 24/7-Unterstützung durch Instahelp an – einer Plattform für psychologische Online-Beratung. Mit Wellness- und Wellbeing-Aufenthalten, Fitness-Kursen oder Massagen kann zusätzlich Energie getankt werden. Das nur als einige Beispiele aus einer Vielzahl an Leistungen, die im Rahmen unserer privaten Gesundheitsversicherung zur Verfügung stehen.

Die Allianz Gesundheitsversicherung erfreut sich starker Nachfrage – warum ist das so?

Als Allianz ist es unser prioritäres Ziel, Kund:innen ein Höchstmaß an Autonomie und Selbstbestimmung zu ermöglichen – gerade dann, wenn es um die Gesundheit geht. Im Rahmen einer modernen und ganzheitlichen „Rund-um-Versorgung“ bieten wir Zugang zur Privatmedizin mit freier Arztwahl, flexibler Termingestaltung und individualisierter Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen – und dieses Angebot wird sehr gut angenommen.