Corporate Volunteering: 100 Tage im Einsatz für den guten Zweck

Das größte Instrument für Veränderungen resultiert aber aus der Veranlagungsstrategie der Allianz. Denn die Finanzwirtschaft verfügt mit ihrem Kapital über einen bedeutenden Hebel, den das Unternehmen für den Weg in eine sichere, saubere und soziale Zukunft nutzt. Schon 2014 hat sich die Allianz als Vorreiter in der Branche zu konkreten, messbaren Nachhaltigkeitszielen für ihr Portfolio verpflichtet. Kunden der Allianz können also sicher sein, dass ihre Versicherungsprämien schon jetzt großteils nachhaltig investiert werden. Und auch darüber hinaus unterstützt die Allianz durch passende Versicherungslösungen einen nachhaltigen Lebensstil. So gibt es nicht nur Versicherungen für E-Autos und E- Bikes, Solar- und Photovoltaikanlagen sind sogar fixer Bestandteil der Eigenheimversicherung. Im Kfz-Bereich setzt man auf Reparieren statt neu kaufen: Partnerwerkstätten sind bei einem Schaden dazu verpflichtet, ihn nach Möglichkeit zu reparieren, bevor kaputte Teile ausgetauscht und entsorgt werden. Und auch bei den eigenen Emissionen setzt die Allianz an: In den letzten zehn Jahren konnte der CO 2 -Ausstoß pro Mitarbeiter um mehr als 60 Prozent verringert werden.