„Der Bedarf an privater Vorsorge für Frauen steigt“

Die Zahlen sind besorgniserregend: Frauen, die in Österreich 2020 in Pension gegangen sind, erhalten im Schnitt fast 900 Euro pro Monat weniger Pension als Männer. Die geschlechterspezifische Pensionslücke in Österreich beträgt 40 Prozent. Anne Thiel, CFO der Allianz Österreich, ist im Interview davon überzeugt, dass Frauen dringend mehr an sich selbst denken und vorsorgen müssen.

Studien ergeben, dass Altersarmut „weiblich“ ist. Was kann man dagegen tun?

Anne Thiel: Die Vorsorge-Schere zwischen Männern und Frauen geht leider immer weiter auseinander und die Pensionslücke wird in besonderem Maße Frauen treffen – ganz besonders die Alleinstehenden. Die Zahlen sind alarmierend: Der so genannte Gender Pension Gap, also die geschlechtsspezifische Pensionslücke, beträgt in Österreich mehr als 40 Prozent. Als Versicherer wollen wir Bewusstsein dafür schaffen, dass die private Vorsorge immer wichtiger wird. Eine umfassende und individuelle Beratung sehen wir in unserer Verantwortung und wir möchten ganz besonders Frauen nahelegen, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen.

Sie sagen, dass die Pensionslücke vor allem Frauen treffen wird – was empfehlen Sie Frauen, um für das Alter abgesichert zu sein?

Es ist essenziell – und diesen Appell richte ich an jede Frau – sich dem Thema Vorsorge am besten bereits in jungen Jahren anzunehmen und in die eigene Hand zu nehmen. Frauen, die in Österreich 2020 in Pension gegangen sind, erhalten durchschnittlich fast 900 Euro pro Monat weniger Pension als Männer. Das ist leider ein zunehmender Trend. Eine private Lebensversicherung beispielsweise kann als ergänzende Altersvorsorge davor schützen. Sie ist daher ein wichtiges Instrument zur Schließung des Gender Pension Gaps.

Meinen Sie, dass die staatliche Pension künftig nicht mehr ausreichen wird, um den Lebensstandard im Alter zu halten?

Das Pensionssystem hierzulande ist – heute – im internationalen Vergleich großzügig, aber nicht nachhaltig. Die staatliche Pension folgt dem Prinzip, dass aktiv Beschäftigte die Pensionen der Elterngeneration finanzieren. Das heißt, es braucht die junge Generation, um derart hohe Belastungen in der staatlichen Pension zu stemmen. Es wird aber z.B. eine steigende Lebenserwartung oder eine sinkende Geburtenrate außer Acht gelassen. Das birgt nicht nur einen potenziellen Generationenkonflikt, sondern erhöht damit den Bedarf an einer privaten finanziellen Vorsorge.