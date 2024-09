Erste Hisbollah-Rakete über Tel Aviv abgefangen - 600 Tote im Libanon

Es war das erste Mal seit dem Massaker vom 7. Oktober 2023 in Israel und dem darauffolgenden Beginn des Gaza-Kriegs, dass eine Rakete aus dem Libanon bis zum Großraum Tel Aviv vordrang.

Israels Militär hatte zuvor am Mittwoch mitgeteilt, dass es eine vom Libanon kommende Rakete abgefangen habe. Die Boden-Boden-Rakete aus dem Süden des Libanon sei von einer Abschussrampe abgefeuert und die Rampe daraufhin von der israelischen Luftwaffe zerstört worden, hieß es von Seiten der Armee.

Die Schiiten-Miliz Hisbollah hat nach eigenen Angaben eine Rakete auf das Hauptquartier des israelischen Geheimdienstes Mossad in Tel Aviv abgefeuert.

Israels Militär hat in der Nacht abermals Einrichtungen der Hisbollah im Libanon aus der Luft attackiert. Bombardiert wurden unter anderem Waffenlager, Raketenabschussrampen und Kämpfer der vom Iran unterstützten Miliz, wie die Armee über die Online-Plattform X mitteilte.

Israels Armee bestätigte das Ziel des Angriffs nicht. "Ich kann nichts zu ihren Absichten sagen", sagte Militärsprecher Nadav Shoshani . Das Resultat sei aber gewesen, dass eine Rakete Richtung ziviler Gebiete in Tel Aviv geflogen sei. Das Hauptquartier des Mossad sei nicht in dieser Gegend.

Folgeexplosionen ließen auf große Mengen an dort gelagerten Waffen schließen, hieß es. Die libanesische Staatsagentur NNA meldete schwere Bombardements in mehreren Orten im Süden des Libanon sowie weitere Angriffe in Baalbek im Osten des Landes.

Die Zahl der Todesopfer im Libanon nach den israelischen Angriffen seit Montag ist nach Angaben der libanesischen Regierung auf 569 gestiegen. 1.835 Menschen seien dabei verletzt worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit.

Raketenkommandant der Hisbollah getötet

Unterdessen hat die von Israels Erzfeind Iran unterstützte Hisbollah den Tod des Leiters ihrer Raketeneinheit, Ibrahim Qubaisi, bei einem israelischen Luftangriff in einem Vorort der Hauptstadt Beirut bestätigt. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf eine Mitteilung der Schiiten-Miliz.