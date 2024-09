Eskalation: Israel bombardiert Hisbollah-Ziele im Libanon

© video

Israel erhöht den militärischen Druck auf die Hisbollah im Libanon massiv. In mehreren Angriffswellen bombardierten Kampfflugzeuge rund 100 Raketenabschussrampen der proiranischen Miliz, die mit rund 1.000 Abschussrohren bestückt gewesen seien - so das israelische Militär am Abend.