Nach Raketenhagel auf den Libanon: Israel spricht von "Krieg"

„Das ist Krieg", melden die Medien in Israel und aller Welt nach dem jüngsten Raketenhagel auf Hisbollah-Stellungen im Libanon . Israels Armee hat auch schon einen Namen: „Pfeile des Nordens“. Wer aber in den letzten elf Monaten Israels Grenzregion im Norden besuchte, weiß: Dieser Krieg begann schon im Oktober 2023 - wie der Krieg im Gazastreifen .

Die Hisbollah ist inzwischen schwer angeschlagen Vorläufig hat die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah die Reichweite ihrer Raketenangriffe gegen Israel erhöht. Auch wegen des wachsenden Drucks durch Israel: Mit Explosionen von Pagern an den Gürteln der Hisbollah-Elitesoldaten, mit gezielten Tötungen hochrangiger Hisbollah-Kommandanten, mit der Zerstörung mehrerer Hundert Raketenrampen, die als „geheim“ galten. Gut die Hälfte des Raketenvorrats der Hisbollah sei somit ausgeschaltet, heißt es. Selbst wenn diese Schätzung der israelischen Armee übertrieben sein sollte: Die Hisbollah ist schwer angeschlagen.

Nicht nur sie. Wieder flüchten Zigtausende Südlibanesen in den Norden ihres seit Jahren ohnehin wirtschaftlich und politisch kränkelnden Staates. Israels Armeesprecher hatte sie am Montag über alle Medien und Netzwerke, sogar in direkten Textnachrichten, gewarnt: Haltet euch von Einrichtungen der Hisbollah fern.

© APA/AFP/IBRAHIM AMRO Zigtausende flohen am Montag aus dem Süden des Libanon in den Norden, auf den Autobahnen herrschte absoluer Stillstand.

Zuletzt stieg die Sympathie der Libanesen für die Hisbollah Viele Libanesen erinnern sich noch an den zweiten Libanon-Krieg 2006 mit all seinem Blutvergießen und seinen Zerstörungen. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah sagte damals: „Hätte ich gewusst, wie er endet, hätte ich ihn nicht angefangen.“ Erinnert sich Nasrallah auch 2024 daran?

Nach den verstärkten Angriffen Israels letzte Woche stiegen die Sympathie der Libanesen für die Terrormiliz. Aber „Solidarität“ kann im zersplitterten Libanon schnell wieder in Hass umschlagen. Wie 2005 nach dem Attentat auf Präsident Rafik Hariri; wie 2020 nach der Explosion in den Hisbollah-Lagerhallen am Beiruter Hafen. Nasrallah spielt mit dem Feuer, in das er die eigene Hand halten muss. Raketen flogen bis nach Tel Aviv Auch in Nordisrael fliehen die Menschen aus den Ortschaften, die bislang nicht evakuiert wurden. Erste evakuierte Grenzbewohner, die in den letzten Wochen ihre Rückkehr wagten, ziehen wieder nach Süden. Fünf Kilometer ist die evakuierte Gefahrenzone Israels breit.

© EPA/ATEF SAFADI Auch in Israel schlugen am Montag Raketen ein - selbst die Trümmer jener, die abgefangen wurden, verursachten Schäden und Brände.

Am Dienstag waren aber auch Schulen geschlossen, die 50 Kilometer von der Grenze entfernt liegen. Die Hisbollah hat nicht nur die Reichweite ihrer Raketen erhöht, sondern auch deren Feuerkraft. So schwer ihre Verluste auch sein mögen – die Hisbollah kann weiter schießen. 800.000 Israelis wurden in den letzten Tagen immer wieder von den Alarmsirenen in die Schutzräume gejagt.

Bedroht ist auch Tel Aviv - und sogar noch südlichere Städte. Die meisten Raketen werden von der Luftabwehr abgefangen. Viele fallen auf offenes Gelände, aber nicht alle. In Vororten der Hafenstadt Haifa zerstörten sie am Sonntag mehrere Häuser in einem Wohnviertel. All das ist nur ein ganz leichter Vorgeschmack auf das, was zu erwarten wäre, sollte es zu einem ganz Israel, ganz Libanon und dann wohl auch alle Nachbarn umfassenden Krieg kommen. USA und Iran halten sich nach wie vor zurück Auch die Zeitung Haaretz erinnerte sich am Dienstag an den Krieg von 2006. Er hätte, so die Zeitung, nach wenigen Tagen und sehr erfolgreichen Anfangserfolgen mit einem Abkommen beendet werden können. Doch dauerte es dann drei Monate. Mit Blut, Schweiß und Tränen für beide Seiten. Die USA halten sich bei all den Spannungen überraschend zurück. Ob aus Frust über die weiter erfolglosen diplomatischen Vermittlungen oder abwartend, ist unklar. Fest steht nur: Noch gibt es keine Bodenoffensive, noch hält sich also auch der mit der Hisbollah verbündete Iran zurück.

Haaretz warnte am Dienstag vor Euphorie. Vor immer noch fehlenden politischen Zielen im Süden wie im Norden. Vor dem Vergessen der 101 israelischen Geiseln in den Hamas-Bunkern im Gazastreifen. Die Angehörigen der Entführten sind verzweifelt. Sie haben die Sympathien der Öffentlichkeit, aber nicht mehr ihre ganze Aufmerksamkeit. Krieg geht vor. "Druck führt zu weiteren Morden" Schmuel Levy, Großvater der 20-jährigen Geisel Naama Levy, steht mit 78 Jahren jeden Tag an der nahen Hauptstraße. Mit einem Bild seiner Enkelin in der Hand schaut er den vorbeifahrenden Autofahrern in die Augen. Nicht alle schauen zurück, sagt er: „Die Behauptung, militärischer Druck befreie die Entführten, ist falsch. Das haben wir jetzt nach der Ermordung von sechs Geiseln gesehen. Druck führt zu weiteren Morden.“