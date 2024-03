Ausgebrannt? Was die neue EU-Regelung beim Heizen für uns bedeutet

Hatten wir dieses Ziel in Österreich nicht schon? Österreich soll bis 2040 „klimaneutral“ sein, einen verpflichtenden Austausch von Öl- und Gasheizungen gibt es aber nicht. Eine gesetzliche Regelung scheiterte 2023 auch an der Zweidrittelmehrheit mit der SPÖ, die türkis-grüne Regierung hat sich dann auf massive Förderungen für den Heizungstausch und für thermische Sanierungen geeinigt. Bisher werden diese vor allem für den Heizungstausch genutzt, die Sanierungsquote müsste aber deutlich steigen – nicht zuletzt, weil Heizsysteme an den Energiebedarf eines Gebäudes angepasst werden. Wird zuerst die Heizung getauscht, ist diese nach einer etwaigen thermischen Sanierung überdimensioniert.

Bedeutet das eine Sanierungspflicht? Nicht unbedingt. Das EU-Parlament hat den Mitgliedsstaaten Ziele für die Gesamtheit des Gebäudebestands gegeben. Wie diese erreicht werden – und wie viel wer dazu beitragen muss, fällt in den Handlungsspielraum der Mitgliedsstaaten. Bis Ende 2025 müssen die Mitgliedsstaaten ihre Pläne der Kommission vorlegen, bis Sommer 2026 müssen sie in nationalem Recht umgesetzt sein.

Wo soll das Geld dafür herkommen? Das Bundesministerium für Klimaschutz (BMK) sieht neben den Eigentümern auch die Bundesländer in der Pflicht. Die Mittel aus der Wohnbauförderung seien nicht ausreichend für Sanierungen eingesetzt worden. Wenn diese „gezielt in die Wohnraumsanierung eingesetzt werden und ähnlich wie die Bundesmittel entsprechend angehoben werden, kann eine deutliche Erhöhung der Sanierungsrate erreicht werden“, heißt es aus dem BMK auf Anfrage des KURIER.

Wie viele Gebäude müssten saniert werden? Schätzungen zufolge müssen bis 2050 sieben von zehn Gebäuden in der EU thermisch saniert werden. Genaue Zahlen für Österreich gibt es noch nicht, denn Bauordnung und somit auch Energieeffizienz ist Ländersache – und soweit dem KURIER mitgeteilt wurde, nicht bundesweit nach einheitlichen Standards erhoben worden. Die Länder haben begonnen, den Bestand der 2,4 Millionen Gebäude in Österreich zu erheben.

Was sagen Vertreter der Immobilienwirtschaft?

Mangels eines konkreten Konzepts dazu, wie die Ziele in Österreich erreicht werden sollen, sind die Auswirkungen für Immobilienbesitzer und -entwickler nicht absehbar. Bei einem Treffen der Branche im Justizministerium am Mittwoch herrschte zu den neuen EU-Vorgaben Ratlosigkeit. Offen ist etwa, wer Eigentümern noch funktionierende Thermen finanziell ersetzt; oder ob, wie schon jetzt möglich, die Kosten großer Sanierungen auf die Mieter teils überwälzt werden können.

Kommt ein EU-weites Verbot von Öl- und Gasheizungen ab 2040?

Nein. Das EU-Parlament will das Ziel verankert haben, dass bis dahin keine fossilen Heizungen mehr in Betrieb sind. Sie verpflichtet die Mitgliedsstaaten aber nicht zu einem Verbot. Die Formulierung wurde mutmaßlich schwammig getroffen, um eine Mehrheit zu bekommen.