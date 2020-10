Aufstieg und Fall der FPÖ, Teil II

Am Höhepunkt ihrer Macht war die FPÖ nach der Nationalratswahl 1999: Mit Jörg Haider an der Spitze kamen die Blauen auf den bis dato unübertroffenen Stimmenanteil von 26,91 Prozent. Dieser bescherte ihnen 52 Abgeordnete im Nationalrat, gleich viele wie die ÖVP von Wolfgang Schüssel, der mit Susanne Riess-Passer (anstelle von Haider) damals eine Koalition einging.

Bei der nächsten Nationalratswahl, die nach dem Knittelfelder Putsch 2002 vorgezogen wurde, krachte die FPÖ auf zehn Prozent hinunter. Heinz-Christian Strache brachte sie bis 2017 wieder auf 26 Prozent hinauf – und in eine neuerliche Regierung mit der ÖVP, diesmal mit Sebastian Kurz als Kanzler. Nur eineinhalb Jahre später folgte der Crash. Und nun Wien, wo sich ein ähnliches Bild zeigt.

Nächste Station: Oberösterreich, das letzte „gallische Dorf“ der Blauen, wo in gut einem Jahr gewählt wird. Manfred Haimbuchner ist dort seit 2013 Landeshauptmann-Stellvertreter und koaliert mit der ÖVP von Thomas Stelzer. Wie Strache führte auch er seine Landes-FPÖ 2015 auf ihren bisherigen Höchststand – bei Haimbuchner waren es 30,4 Prozent. Und auch ihm prophezeien aktuelle Umfragen einen Absturz: Laut Sonntagsfrage der OÖN vom Juli kommen Haimbuchners Blaue nur noch auf 22 Prozent.

Haimbuchner selbst stapelt nach Wien noch tiefer: Er peilt „20 Prozent plus“ an, erklärte er am Montag. Für die Blauen in Oberösterreich stehen drei Sitze in der Landesregierung, 18 Mandate im Landtag und eine Menge Geld auf dem Spiel, 2019 erhielten sie insgesamt rund 7,7 Millionen Euro an Förderungen für Partei, Landtagsklub und Bildungsakademie.