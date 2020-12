Anschober: "50 Prozent sollen sich bis zum Sommer impfen lassen"

Warum die Schulen geschlossen, die Skipisten aber geöffnet haben werden, argumentiert Anschober wie folgt: "Die Überlegung war, dass wir aktiven Sport, der keinen Kontakt bringt, ermöglichen wollen". Es seien in den Gondeln, am Lift und auf den Pisten "extreme Sicherheitsstandards fixiert". Die FFP2-Masken werde es anfangs beim Skifahren brauchen, so der grüne Gesundheitsminister weiter. "Wenn wir die ersten Tage gut schaffen, dann können wir die FFP2-Masken gegen den herkömmlichen Mund-Nasen-Schutz eingetauscht werden."