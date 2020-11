Corona-Maßnahmen: 4 Fragen, auf die wir diese Woche eine Antwort bekommen sollten

Wie schnell kann geimpft werden?

Auch hier wieder die gute Nachricht zuerst. Der Impfstoff kommt. 24 Millionen Impfdosen soll Österreich über die EU erhalten. Damit kann ganz Österreich fast zwei Mal durchgeimpft werden - die derzeit chancenreichsten Impfstoffe erfordern zwei Impfungen pro Person innerhalb von 14 Tagen.

"Klar ist, dass Hauptrisikogruppen Priorität haben. In einem zweiten Schritt sollen dann die Mitarbeiter des Gesundheitssystems geimpft werden können", erklärte dazu Gesundheitsminister Anschober im KURIER-Interview am Samstag. Die Impfstrategie und –logistik sei "de facto fertig".

Anschober will mit 1. Jänner beginnen können zu impfen, im Sommer sollte ganz Österreich durchgeimpft sein (können).

Das klingt doch gut, oder? Naja, Deutschland hat bereits Anfang des Monats eine nationale Impfstrategie verabschiedet, aktuell wird am Aufbau von 60 nationalen Impfzentren gearbeitet, dazu werden bereits leistungsfähige Kühlgeräte angeschafft – der Impfstoff muss auf minus 70 Grad gekühlt werden. Macht sich in Österreich schon jemand Gedanken dazu?

Wer führt jetzt die Massentests durch?

Zunächst wieder zur guten Nachricht: Massentests wirken, sie funktionieren und sind also sinnvoll. Dafür gibt’s jetzt sogar das Siegel der Harvard University. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie könnte das Virus innerhalb von Wochen unter Kontrolle gebracht werden, wenn nur die Hälfte der Bevölkerung durchgetestet wird - auch mit weniger zuverlässigen Tests wie den Antigen-Tests, die nun in Österreich zum Einsatz kommen sollen. Wichtig sei die Häufigkeit der Tests, weniger die Genauigkeit, heißt es in der Studie - hier der Link zur Zusammenfassung.

Seit Freitag ist auch klar, wer getestet wird und wann: Am 5. Und 6. Dezember sollen das zunächst 200.000 Lehrer und Kindergartenbetreuer sein, anschließend 40.000 Polizisten – auf freiwilliger Basis.

Bleibt ein streng österreichisches Problem: Die Länder fühlen sich zu wenig eingebunden.

Das Bundesheer wird zwar die Logistik übernehmen, wird bei der Durchführung der Tests aber auch auf die Länder angewiesen sein, die das medizinische Personal stellen sollen. Und ausgerechnet die Länder durften die Test-Strategie am Wochenende den Medien entnehmen.

Das Ergebnis: Die steirische Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß - ihres Zeichens ehemalige ÖVP-Ministerin - wies bereits darauf hin, dass das dafür nötige Personal ja jetzt schon "sehr gut ausgelastet" sei.