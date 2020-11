Welche Teststrategie Pflegeheime am besten schützt

Genaue Simulation

Als wirksam erwies sich in der laut Klimek "sehr genauen Simulation" vor allem letzterer Ansatz, bei dem einfacher und schneller als beim sehr genauen PCR-Test auch das Virus-Erbgut aufgespürt wird. Der unerreichten Exaktheit des PCR-Tests steht gegenüber, dass es bis zum Ergebnis drei bis vier Stunden braucht - die Logistik von der Probenentnahme bis zur Rückmeldung nicht mitgerechnet. Die Antigen-Tests produzieren wiederum in rund 15 Minuten Ergebnisse, sind jedoch in der Regel erst dann richtig treffsicher, wenn eine Person bereits relativ Virus in sich trägt.

Erfahrungen "vielversprechend"

In acht Häusern der Caritas ED Wien setzt man die Erkenntnisse aus der Studie mit PCR-Tests um, die in der Testinfrastruktur der VCDI rasch analysiert werden, sagte Wochele-Thoma. 25 Mitarbeiter in frühen Infektionsstadien wurden so schon erkannt. "Die ersten Erfahrungen sind vielversprechend und wir wissen, dass wir die Infektionskette relativ früh beenden konnten." In einem Haus sammle man auch bereits Erfahrungen mit dem neuen, schnelleren LAMP-Test.