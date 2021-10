Angelobung am Heldenplatz: Bundespräsident Van der Bellen spricht

Österreich begeht heute seinen Nationalfeiertag. Wie jedes Jahr haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Bundesregierung zum Gedenken Kränze am Äußeren Burgtor niedergelegt. Außerdem werden am Vormittag am Heldenplatz 100 Rekruten angelobt, Oberbefehlshaber und Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird eine Rede halten, Bundeskanzler Alexander Schallenberg und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ebenso. Die Bevölkerung wurde gebeten, nicht auf den Heldenplatz zu kommen, sondern das Geschehen live im Internet zu verfolgen.

Nationalfeiertag im Live-Stream: