Tanner fordert: "EU muss Bevölkerung endlich Sicherheit liefern"

In Bezug auf das Verteidigungsbudget sprach Tanner von einer "Trendwende" und "ordentlichen Aufwärtsbewegung": "Denken wir nur an die dreimalige Steigerung des Heeresbudgets auf Rekordhöhe." Tatsächlich erhält das Verteidigungsministerium auch in den kommenden Jahren mehr Geld, große Neuanschaffungen und Modernisierungen dürften jedoch weiterhin nur mit Sonderpaketen möglich sein - und diese betrugen seit Tanners Amtsantritt mehr als 600 Millionen Euro.

"Mit diesen Mitteln wollen wir insbesondere in die Bereiche der Terrorabwehr, der ABC- und Cyber-Abwehr, der Katastrophenabwehr sowie in die Modernisierung der Miliz investieren und uns bereit für die Bedrohungen unserer Zeit machen", sagte Tanner.

Bis zu 800 Millionen sollen bis 2025 in die Ökologisierung und Herstellung der Autarkie der Kasernen fließen, unter anderem, um sogenannte Sicherheitsinseln während eines Blackout-Falls bereitstellen zu können.