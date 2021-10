Lehre aus Corona: Krisenmanagement wird neu aufgestellt

Das Gesetz wird am Nationalfeiertag im Ministerrat beschlossen und soll einer ausführlichen Begutachtung unterzogen werden. Innenminister Karl Nehammer: "In einer Krise müssen alle zusammenarbeiten – mit dem neuen Krisensicherheitsgesetz werden die Spielregeln dafür definiert. Es ist ein Meilenstein für ein effizientes und gesamtheitliches Vorgehen in Krisensituationen, wie etwa einer Pandemie, einem Blackout oder bei hybriden Bedrohungsszenarien."

Das Coronavirus habe gezeigt, "wie wichtig ein gut vernetztes Vorgehen aller relevanten Akteure ist".