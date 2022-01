Andreas Mölzer: "Kickl ist derzeit alternativlos für die FPÖ"

Werden die FPÖ und deren Spitze die Anti-Corona-Haltung beibehalten?

Schauen Sie, Kickl ist für eine fundamental-oppositionelle Partei der richtige Mann. Messerscharfe Rhetorik, eine gewisse Gnadenlosigkeit in der politischen Auseinandersetzung und: Kickl ist sicher derzeit alternativlos für die FPÖ. Ob das auf ewig so sein wird, das ist eine andere Frage. Ob er sich so entwickeln kann, dass er aus der Oppositionsrolle hinaustritt – wie das Haider und Strache gemacht haben – und in eine konstruktive Regierungsrolle schlüpfen kann, das wird man sehen. Vorläufig hat man den Eindruck, dass ihn in hohem Maße Revanchegedanken treiben für seine Abberufung als Innenminister. Das ist verständlich, kann aber nicht das alleinige politische Motiv sein.

Ist es nicht mehr ein egoistisches Motiv?

Ein verständliches. Der einzige Minister der Zweiten Republik zu sein, der vom Bundespräsidenten geschasst wird, das ist schon ein starkes Stück. Denken Sie an andere Fälle wie Kurz – da ist der Herr Bundespräsident nicht so hart vorgegangen. Es war unberechtigt, denn Kickl hat mit Ibiza wirklich nichts zu tun gehabt.