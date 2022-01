Politologen über FPÖ: "Fundamentalopposition“ mit "strategischem Dilemma“

Drei Jahre nach Ibiza erinnert an die einstige Regierungspartei unter Obmann Heinz-Christian Strache wenig. Nach dem "Ich mag nicht mehr“-Rücktritt von Norbert Hofer 2021 „hat Herbert Kickl die FPÖ in die Fundamentalopposition geführt“, sagt Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle zum KURIER. Der Redenschreiber von Jörg Haider setze mit seiner Rhetorik "auf Populismus und Stimmengewinn“, attestiert Politologe Anton Pelinka. Auch Haider habe sich, so Pelinka eingedenk Kickls Anti-Corona-Demo-Reden, "über politische Kontrahenten in fast vulgärer Form lustig gemacht“.