Wiens ÖVP-Chef Mahrer zu Corona-Demos: Rüge für Kickl, Appell an Nepp

Angesichts der heutigen Großdemo gegen die Corona-Maßnahmen in Wien, an der sich auch die FPÖ beteiligt, übt der hiesige ÖVP-Chef Karl Mahrer scharfe Kritik am blauen Bundesparteichef Herbert Kickl. „Dass ein früherer Innenminister ein derart hohes Maß an Hass, Hetze und Verantwortungslosigkeit an den Tag legt, ist schockierend und nicht mehr nachvollziehbar", so Mahrer in einer Aussendung.

"Die Demonstrationsaufrufe von Kickl werden immer mehr auch zum Sprachrohr für Rechtsextremismus und Gewalt", heißt es weiter. Kickl spalte die Gesellschaft und befeuere "mit Hetzreden die Spirale der Aggressivität".