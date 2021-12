Blauer Unmut über Kickls Corona-Kurs

Es spielen aber auch andere Faktoren eine Rolle. Für einen langjährigen Parteikenner, der ebenfalls nicht namentlich genannt werden will, ist es keineswegs eine Überraschung, warum ausgerechnet in der Wiener Partei die Ablehnung von Kickls Corona-Kurs so groß ist: „Die Partei besteht noch zu einem großen Teil aus klassischer freiheitlicher Klientel. Also aus Ärzten, Apothekern und Rechtsanwälten. Für viele von ihnen sind die Aussagen von Kickl und Belakowitsch inakzeptabel.“ Für Entsetzen habe auch eine Rede des FPÖ-Bundesrats Andreas Spanring im Parlament gesorgt, in der er den grünen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in die Nähe von KZ-Medizinern gestellt hatte.

In der Wiener Partei befürchtet man nun, dass die eher gebildeten Mitglieder der Partei in Scharen den Rücken kehren und von Personen ersetzt werden, die auch bei Themen abseits von Corona abstrusen Verschwörungstheorien anhängen.

Wie man das Ruder herumreißen könnte, weiß man derzeit nicht. In der Wiener Landesgruppe ist man sich nicht einmal im Klaren, ob Kickl selbst von seinen Positionen überzeugt ist oder sie nur zum Stimmenfang einsetzt. „Wenn es sich um reine Strategie handelt, dann ist es eine schlechte“, verweist ein Funktionär auf zuletzt wieder sinkenden Umfragewerte.