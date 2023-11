Anderl kontert Androsch-Kritik und will nicht ins SPÖ-Verhandlerteam

Nach Androsch-Kritik: "Wichtig, über Arbeitszeitverkürzung zu diskutieren"

Gestern, Samstag, ließ ein SPÖ-Urgestein mit Kritik an der eigenen Partei aufhorchen: Ex-Finanzminister Hannes Androsch kritisierte in der Kleinen Zeitung etwa den Leitantrag beim Parteitag inklusive Forderung nach einer 32-Stunden-Woche als "Sammelsurium an ideologischen Träumereien".

Es fehlten Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit. So werde man die Kanzlerschaft nicht zurückerobern, attestierte Androsch dem neu bestätigten Parteichef Andreas Babler.

➤ Mehr lesen: SPÖ-Urgestein Hannes Androsch kritisiert Linkskurs der Babler-SPÖ

AK-Präsidentin Anderl will in der "Pressestunde" nicht auf den Ex-Finanzminister antworten. Sie bleibt dabei: Die Arbeitnehmer würden in vielen Bereichen ihres Lebens "nicht mehr können". Daher sei es wichtig, Themen wie die Arbeitszeitverkürzung zu diskutieren. Auf wie viele Stunden, darauf wollte sie sich nicht festlegen.