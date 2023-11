SPÖ-Urgestein Hannes Androsch kritisiert Linkskurs der Babler-SPÖ

Dass der aktuelle Parteichef sich laut eigener Aussage an Bruno Kreisky orientieren will, befürwortete Androsch, der unter Kreisky elf Jahre lang Finanzminister war. Allerdings müsse Babler wie damals Kreisky die politische Mehrheit in der Mitte gewinnen und nicht am linken Rand.

Der ÖVP, andererseits, solle klar sein, dass sie die FPÖ nicht "rechts überholen" könne. Um populistischen Bewegungen den Wind aus den Segeln zu nehmen, müssten politische Parteien laut Androsch mutiger sein und auch vor etwaig unpopulären Maßnahmen nicht zurückscheuen. Diese müssten sie aber besser kommunizieren, denn unpopulär sei letztlich "nur, was die Menschen nicht verstanden haben".