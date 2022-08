500-Euro-Klimabonus: So kommen Sie jetzt zu Ihrem Geld

Wie erhalten Kinder ihren Bonus?

Kinder erhalten ihren Klimabonus über jene Person, die die Familienbeihilfe bezieht, also über Erziehungsberechtigte.

Erhalte ich meinen Bonus später, wenn ich erst im Jahresverlauf nach Österreich gezogen bin?

So ist es. Wie bereits erwähnt, erhält den Klimabonus nur, wer 183 Tage im Jahr in Österreich seinen Hauptwohnsitz hatte. Heißt: Wer zum Beispiel im Mai nach Österreich gezogen ist, erhält den Klimabonus frühestens im November. Wer erst seit Juli hier lebt, hat heuer keinen Anspruch auf die 500 Euro.

Bekommen alle Bezugsberechtigten 500 Euro?

Nein. Die 500 Euro schlüsseln sich streng genommen in einen Klimabonus von 250 Euro und Anti-Teuerungsbonus von 250 Euro auf. Der Unterschied: Während den Klimabonus alle erhalten, ist der Anti-Teuerungsbonus ab einem Jahreseinkommen von 90.000 Euro brutto steuerpflichtig. Besserverdiener erhalten also nicht den vollen Betrag.

Erhalte ich auch im kommenden Jahr 500 Euro?