Ab sofort: 500-Euro-Klimabonus wird früher ausbezahlt

Ab September und nicht erst ab Oktober, wie ursprünglich angekündigt, wird die Regierung den Klimabonus und den Anti-Teuerungsbonus ausbezahlen. Das ist möglich, weil Vorarbeiten für die Hilfszahlungen im Klimaschutzministerium und im Finanzministerium "früher als geplant abgeschlossen" werden konnten, heißt es in einer Aussendung des Bundeskanzleramts. Überweisungen und der Postversand können dadurch bereits im September starten.

Die ersten 300.000 Bezieher bekommen das Geld sogar bereits ab dem 25. August ausgezahlt. Sie sind eine per Zufallsgenerator ausgewählte Pilotgruppe, bei der die Auszahlung getestet wird. Am 1. September startet die allgemeine Auszahlung.

So kommen Sie an das Geld

Mit den beiden Hilfsboni erhalten alle Menschen, die in Österreich Hauptwohnsitz gemeldet sind, 500 Euro. Kinder bekommen die Hälfte, also 250 Euro. Das Geld wird auf zwei Arten ausbezahlt: All jenen, die ihre Kontodaten im Finanzonline-Account aktualisiert haben oder Leistungen über die Pensionsversicherungsanstalt beziehen, wird das Geld automatisch aufs Konto überwiesen.

Wer über kein oder kein aktuelles Konto verfügt, bekommt den Klimabonus via Post als Gutschein zugesandt. Kontodaten, die zuletzt vor dem 1. Jänner 2020 aktualisiert oder durch das Finanzministerium für eine Auszahlung genutzt wurden, können aus Sicherheitsgründen nicht herangezogen werden, heißt es aus dem Bundeskanzleramt.

"Insgesamt werden bis Mitte Oktober rund 8,6 Millionen Menschen in Österreich eine Klimabonus-Auszahlung erhalten. Davon werden rund 7,4 Millionen Menschen das Geld direkt auf Ihr Konto bekommen. Rund 1,2 Millionen Menschen erhalten es per Gutschein", heißt es aus dem Klimaschutzministerium. Bei den Briefen handelt es sich um RSa-Briefe: Sie müssen also von einer bevollmächtigten Person persönlich entgegengenommen werden. Ab September sollen dem Vernehmen nach täglich rund 150.000 RSa-Briefe abgeschickt werden.

Kinder erhalten ihren Klimabonus laut Ministerium über jene Person, die die Familienbeihilfe bezieht, also die Eltern oder andere Erziehungsberechtigte.

Nicht jeder erhält 500 Euro

Im Übrigen erhält nicht jeder 500 Euro. Streng genommen ist es so: Während den Klimabonus in Höhe von 250 Euro alle erhalten, ist der Anti-Teuerungsbonus in Höhe von 250 Euro ab einem Jahreseinkommen von 90.000 Euro brutto steuerpflichtig. Von den 250 Euro Anti-Teuerungsbonus müssen Besserverdiener also ein Teil über die Steuer wieder zurück an den Staat zahlen.

Auf die geplante Strompreisbremse soll der vorgezogene Bonus keinen Effekt haben. Das Modell zur Preisbremse soll kommende Woche präsentiert werden, damit es im September beschlossen und bis zum Oktober wirksam werden kann.