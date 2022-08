Kanzler Nehammer: Strompreisbremse im August fertig

Die sogenannte Strompreisbremse zur Abfederung der hohen Energiekosten wird noch in diesem Monat unter Dach und Fach sein. "Im August ist das Modell fertig. Im September oder Oktober wird es beschlossen", kündigte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Tiroler Jenbach an. Eine "soziale Staffelung" werde dabei "nicht die oberste Priorität" haben, sondern eine "möglichst breitflächige und schnelle Entlastung".