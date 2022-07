Entlastungen: Regierung einigt sich auf Strompreis-Bremse

Die Bundesregierung traf sich heute, Mittwoch, im niederösterreichischen Mauerbach zum traditionellen Sommerministerrat. Russland drosselt die Gaslieferung, die Teuerung schreitet voran: Sowohl die Frage der Energiesicherheit, als auch weitere Maßnahmen gegen die hohe Inflation standen am Programm. "Sind wir in der Lage, wenn die russischen Gaslieferungen stoppen, weiterhin unsere Wohnungen zu heizen? Ist die Industrie in der Lage, weiterhin zu produzieren?", fragte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im anschließenden Statement.

Abhängigkeit von Russland sinkt

Die Regierung setze nun alles daran, die heimischen Speicher so rasch wie möglich zu befüllen und den Gaseinkauf zu diversifizieren. Hier seien entscheidende Durchbrüche gelungen: "Insgesamt 20 Terawattstunden Erdgas – das entspricht rund drei durchschnittlichen Monatsverbräuchen – werden bis 1. November als staatliche Gasreserve eingelagert", heißt es in einer Aussendung der türkis-grünen Bundesregierung. Dieses Gas stehe im absoluten Ernstfall für die Versorgung Österreichs zur Verfügung.

Ein wichtiger Teil dieser Reserve werde ab 1. August in Haidach eingespeichert. 8,5 Teraattstunden der Gasreserve werden zudem "explizit aus nicht-russischem Erdgas angelegt". Weitere Leistungskapazitäten an nicht-russischem Erdgas habe sich die OMV gesichert. Die Abhängigkeit von Russland sinke in Summe "deutlich unter 50 Prozent".

Strompreisbremse kommt

Zudem präsentierte die Regierung weitere Entlastungen gegen die Teuerung in Form einer "Strompreis-Bremse". Darüber wurde bereits in den vergangenen Wochen diskutiert. Auf Basis eines Vorschlags von Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr soll nun über den Sommer ein praktikables Modell ausgearbeitet ausgearbeitet werden, das ab Herbst wirken soll.

Die Strompreis-Bremse soll laut Regierung:

Den Basisverbrauch – also eine Grundversorgung – zu einem gesicherten, günstigeren Preis auf Vorkriegsniveau für jeden Haushalt sicherstellen

– also eine Grundversorgung – zu einem gesicherten, günstigeren Preis auf Vorkriegsniveau Möglichst unbürokratisch abgewickelt werden

Bundesweit einheitlich sein

Mittelfristig inflationsdämpfende Effekte haben

Ziel sei es, dass der notwendige Strombedarf der Haushalte leistbar bleibe, während gleichzeitig zum Energiesparen animiert werde, da der darüberhinausgehende Strom zu Marktpreisen abgegolten werde, heißt es.