Strompreise: Wie die Teuerung gedeckelt werden soll

Grundsätzlich gilt: Spruchreif ist zur Stunde noch nichts. Finanzministerium, Klimaschutzministerium und Wifo feilen an einem Modell, das gerecht und einfach umsetzbar sein soll. Und hier gibt es gleich mehrere große technische sowie rechtliche Hürden. Laut Wifo-Vorschlag sollen zum Beispiel nur Hauptwohnsitze gefördert werden. Zudem müsse man der Gerechtigkeit halber berücksichtigen, wie viele Personen in einem Haushalt leben, um niemanden zu überfördern.

Diese personenbezogenen Daten liegen den Energieversorgern aber nicht vor. Es bräuchte also eine Verknüpfung der Daten der Energieversorger mit dem Melderegister. Auch weitere wichtige Details sind offen. Etwa, für welchen Zeitraum die Regelung gilt – sie soll dem Vernehmen nach zeitlich begrenzt bleiben – und welche Menge den Grundbedarf definiert. Zudem haben etwa Besitzer von Wärmepumpen einen erhöhten Stromverbrauch, der gleichzeitig aber in erneuerbare Energie fließt. Will man diese Personen nicht für ihren Mehrverbrauch bestrafen, muss eine Sonderregelung gefunden werden.