Energiepreisdeckel: Die Modelle im Überblick

Das ÖGB-Modell

Das Modell des Gewerkschaftsbundes (ÖGB) geht von einem Grundbedarf an Energie aus, den jeder Haushalt etwa für das Kochen, Heizen, Wäsche waschen oder Duschen braucht. „Wer darüber hinaus Strom und Gas verbraucht, weil er oder sie etwa einen Pool beheizt oder die Klimaanlage 24 Stunden lang durchlaufen lassen will, zahlt für diesen Mehrverbrauch den weitaus höheren Marktpreis“, erklärt ÖGB-Chef Wolfgang Katzian. Damit wäre auch ein Anreiz zum Energiesparen gegeben. Der Preisdeckel soll sich an den Durchschnittspreisen von Anfang 2022 orientieren.

Für den Grundbedarf an Strom würde der Preisdeckel damit bei einem Wert von 20 Cent pro Kilowattstunde (kWh) liegen, für Gas bei acht Cent pro kWh. Insgesamt soll ein Zwei-Personen-Haushalt damit pro Jahr maximal 1.380 Euro für den Grundbedarf an Strom und Gas ausgeben müssen. Die Kosten, die für die Energieunternehmen entstehen, soll der Staat ausgleichen.