Opposition stoppt Gas-Lenkungsverordnung

Die SPÖ ist trotz des heutigen Vetos weiterhin verhandlungsbereit. “Wir sind jederzeit bereit zu diskutieren„, sagte der stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz in Wien. Die Sozialdemokraten hatten vergangene Woche ihre Zustimmung an mehrere Bedingungen geknüpft, etwa dass zusätzliche Kosten, die durch die Umrüstung von Gas auf Kohle und Öl entstehen, nicht auf die Energiekunden überwälzt werden dürfen. Sollte es substanzielle Änderungen geben, könne man “nächste oder übernächste Woche die Verordnung beschließen", sagte Leichtfried. Für die SPÖ sei die Sicherstellung der Versorgungssicherheit zentral.

“Konzerne, die Krisengewinner sind, brauchen keine Förderung aus Steuergeld: Übergewinne behalten und vom Steuergeld gefördert werden geht sich nicht aus„, so SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. Auch die Neos sehen die Verordnung kritisch. “Energieversorger wie EVN oder Verbund machen gerade so hohe Gewinne wie nie, sie brauchen aktuell sicher kein Steuergeld„, so Neos-Energiesprecherin Karin Doppelbauer in einer Aussendung. Die Verordnung sei “komplett auf die Bedürfnisse der Energieversorger zugeschnitten".

Für die FPÖ war die heutige Sitzung des Hauptausschusses ein “Reality Check" für die Energie- und Sanktionspolitik der Regierung. “Diesen Test hat sie nicht bestanden„, so FPÖ-Energiesprecher Axel Kassegger vor der Sitzung in einer Aussendung. “Darüber hinaus sind viele Fragen überhaupt nicht geklärt und ich glaube kaum, dass die Ministerin sie auch nur ansatzweise zufriedenstellend beantworten kann.„ Kassegger bezeichnete die Energiepolitik der türkis-grünen Regierung als “chaotisch und vollkommen verfehlt". Auch die Sanktionen gegen Russland seien ein “Knieschuss".