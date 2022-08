Leichtfried: "Regierung schläft in der Pendeluhr"

Die Regierung lasse die Bevölkerung "im Regen stehen", beginnt Jörg Leichtfried die Kritik an der türkis-grünen Koalition. Seit über 600 Tagen warte man auf das Energieeffizienz- und das Klimaschutz-Gesetz, so der stellvertretende SP-Klubchef. Zudem verabsäume die Regierung, die Energiepreise wie insbesondere die Spritpreise zu regulieren. "Die Regierung schläft in der Pendeluhr".

"Ich tue mir schwer abzuschätzen, was die Regierung will und tut. Wäre ich in der Regierung, würde ich sofort auf die Oppositionsparteien zugehen. Man könnte nächste, übernächste Woche eine neue Verordnung beschließen", so Leichtfried. Es gehe darum, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und, dass insbesondere Energiekonzerne, die gegenwärtig Übergewinne von zwei Milliarden Euro erzielen, auf Erneuerbare Energie umrüsten müssen. Ohne Anreize oder Förderungen des Staates, sondern per Verordnung. Doch die fehlt. "Die, die Milliarden durch die Krise verdient haben, müssen anders betrachtet werden als jene, die Verluste gemacht haben", führt der stv. SPÖ-Klubchef aus. "Mit dieser Verordnung wird es keine Zustimmung geben." Die SPÖ stünde jederzeit für Gespräche zur Verfügung, um über die Details der neuen Verordnung zu diskutieren.