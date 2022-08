Hohe Spritpreise: Wettbewerbshüter entdeckten keinen Marktmissbrauch

„Aus der Untersuchung ergeben sich keine unmittelbaren Hinweise auf Kartellierung oder Marktmachtmissbrauch. Jedoch ist festzuhalten, dass der Abschlussbericht zur Branchenuntersuchung am Kraftstoff-Markt auf stark gestiegene Gewinnmargen der Raffinerien (=Bruttomargen abzüglich der Betriebskosten) in den Monaten nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine schließen lässt“, heißt es in einer Aussendung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB). „Die Ergebnisse der Branchenuntersuchung zeigen, dass der überwiegende Teil des Preisanstiegs an den Tankstellen auf gestiegene internationale Preisnotierungen für Diesel und Benzin zurückzuführen ist. Internationale Preisnotierungen dienen in Lieferverträgen als Referenzpreise für die Bestimmung von Großhandels- oder Raffinerieabgabepreisen.“

Die BWB hat analysiert, heißt es weiter, ob die Preisanstiege an den Tankstellen aus der Entwicklung der Rohölpreise allein heraus erklärbar sind. „Die Berechnungen haben ergeben, dass in der ersten Junihälfte - gegenüber der Zeit vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine - die um rund 36 Cent pro Liter Diesel und 41 Cent pro Benzin gestiegenen internationalen Preisnotierungen sich von den Rohölpreisen entkoppelt haben. Die Rohölpreise sind im selben Zeitraum nur um rund 22 Cent pro Liter gestiegen“, heißt es weiter.