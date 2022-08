Teuerung: Wie die Arbeiterkammer Kriegsgewinne verhindern will

Christoph Klein, scheidender Direktor der Arbeiterkammer (AK), hat sich am Dienstag vor Journalisten für weitere Maßnahmen gegen die Teuerung ausgesprochen. Die bisher von der Regierung beschlossenen Entlastungspakete im Ausmaß von 28 Milliarden Euro bewertete Klein zwar größtenteils positiv.

Was er dafür umso stärker kritisierte: Ein Teil der Teuerung gehe auf Kriegs- und Krisengewinne zurück. "Bei diesen Übergewinnen und Spekulationsgewinnen hängen sich ganze Branchen an die Inflationsbildung an, machen dort ihre Gewinne und treiben damit die Gesamtinflation an", sagte Klein.

Er plädierte einerseits für eine Strompreisbremse, wie sie auch von der Regierung geplant ist. Bis Ende August will Türkis-Grün ein Modell vorstellen. Darüber hinaus müsse sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) beim EU-Ministerrat aber auch für einen künstlich gesenkten Strompreis einsetzen, wie ihn Spanien und Portugal dank einer EU-Sonderregelung durchgesetzt haben. Dazu soll der Strompreis vom Gaspreis abgekoppelt werden. Die Sozialpartner hätten dafür ein gemeinsames Modell vorgelegt, sagte Klein.